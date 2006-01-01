Продажа раций, радиостанций, радиотелефонов

Купить рации в нашем интернет магазине очень просто. Наш интернет магазин раций создан специально, чтобы все пользователи могли купить качественные рации подходящие им по параметрам. Мы предлагаем купить портативные рации и автомобильные радиостанции , подберем для Вас необходимое радиооборудование по Вашей задаче и предоставим всю корректную необходимую документацию и информацию. Обращайтесь в нашу компанию! Мы подберем для Вас оптимальные по ценам и сфере применении. Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! В нашем магазине раций можно: - купить рации для охоты для любых других задач и просто проконсультироваться во вопросам как правильно выбрать рацию, какие частоты использовать, подобрать антенну для рации!

Продажа раций, магазин раций, где купить рации? Если вы задаетесь этим вопросом вы попали правильно!

Продажа раций наше основное направление, которым наша компания занимается уже почти 10 лет. Мы с удовольствием доставим рации, радиостанции, гарнитуры, антенны и прочее оборудование по Москве или Мос. области или отправим любой Транспортной компанией или Почтой РФ. Мы сотрудничаем со строительными организациями, Частными Охранными Предприятиями, МВД РФ. Среди наших клиентов сети МЕГА, "ТНК" и многие другие, а также частные лица, туристы, рыбаки, охотники, радиолюбители. Для чего нужны рации, радиостанции в век мобильных технологий, все возможных мессенджеров знает каждый пользователь. А если вы еще не являетесь таковым, вы в поиске подходящего магазина раций и вообще не знаете как все же правильно следует выбрать рацию именно для Ваших задач! Рация прежде всего хороша уже тем, что она Вас делает автономным. Вы не зависите от работы мобильных вышек, спутников, провайдеров интернета, наличия wifi. Ведь рация – это двусторонний радиопередатчик. Казалось бы все просто - вы уже на сайте магазина раций, но обилие выбора еще более усугубляет сложность выбора правильной радиостанции? В этой ситуации всегда готов прийти на помощь наш консультант, как онлайн, так и менеджер на телефоне.

Купить рации нужного Вам диапазона?

Нет ничего проще. Мы запрограммируем бесплатно рации на нужные Вам частоты. Если Вы не знаете какие именно частоты запрограммированы в рации с которой Вы хотите совместить новые мы сможем помочь Вам в этом, обратитесь с этим вопросом к нашим менеджерам. Мы прочитаем частоты с Вашей рации и запрограммируем их на новые, чтобы они были полностью совместимы. Если рации с дисплеем, то основные настройки в ней делаются в ручном режиме без применения программного обеспечения и специальных шнуров. Также, возможно, вы планируете поездку за границу, в Европе разрешен диапазон частот 446 мГц, в России также 446 и 433-434 мГц. Спрашивайте модели раций, которые отвечают этим требованиям.

Продажа раций осуществляется в Москве за наличный расчет, по безналичному расчету Вы можете купить радиостанции из любого региона России. Для постоянных покупателей действует гибкая система скидок, условий оплаты и поставки. Наша организация является надежным поставщиком радиооборудования уже более 15 лет.