Alan ENERGY 1/2 базовая Си-Би антенна для раций

Прочная, надёжная конструкция способствует продолжительному сроку службы антенны. Все элементы антенны являются раздвижными, что способствует простому монтажу и уставке, а антикапельная система защищает внутренние элементы устройства от попадания воды.

Технические характеристики базовой антенны Alan Energy 1/2: