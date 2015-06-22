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Alan energy 1/2 Базовая антенна
Размеры: 5750 мм
Частота: 25-29 МГц
4 600 Р Купить
Alan ENERGY 1/2 базовая Си-Би антенна для раций
Прочная, надёжная конструкция способствует продолжительному сроку службы антенны. Все элементы антенны являются раздвижными, что способствует простому монтажу и уставке, а антикапельная система защищает внутренние элементы устройства от попадания воды.
Технические характеристики базовой антенны Alan Energy 1/2:
- Диапазон частот 25-29 МГц
- Импеданс 50 Ом
- Типичное усиление 3 дБ
- КСВ 1:1.2
- Максимальная допустимая мощность 500 Вт (пиковая)
- Длина 5750 мм
- Вес 2,1 кг
- Диаметр опорной мачты 30-40мм
- Соединитель SO 239