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Alan energy 1/2 Базовая антенна

Особенности модели

Alan energy 1/2 Базовая антенна


Размеры: 5750 мм
Частота:  25-29 МГц

Alan ENERGY 1/2 базовая Си-Би антенна для раций

Прочная, надёжная конструкция способствует продолжительному сроку службы антенны. Все элементы антенны являются раздвижными, что способствует простому монтажу и уставке, а антикапельная система защищает внутренние элементы устройства от попадания воды.

Технические характеристики базовой антенны Alan Energy 1/2:

  • Диапазон частот  25-29 МГц
  • Импеданс 50 Ом
  • Типичное усиление  3 дБ
  • КСВ  1:1.2
  • Максимальная допустимая мощность 500 Вт (пиковая)
  • Длина 5750 мм
  • Вес  2,1 кг
  • Диаметр опорной мачты 30-40мм
  • Соединитель SO 239 

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